С 1 июля в Украине заработают центры контроля и профилактики заболеваний

Центры контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) заработают с 1 июля во всех областях Украины и Киеве, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, все 25 региональных центров будут подчиняться Минздраву по вертикали главного государственного санитарного врача. Организационно-методическое руководство будет обеспечиваться Центром общественного здоровья.
В Минздраве подчеркнули, что новая система общественного здоровья направлена на развитие мощной вертикали эпидемического контроля в регионах.
ЦКПЗ создаются путем объединения существующих региональных мощностей лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике, отделов мониторинга и оценки, уточняется в сообщении.
В министерстве отмечают, что такие центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе: от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них. Среди функций центров также — обеспечение эпиднадзора, санитарного и эпидемического благополучия населения, защита населения от инфекционных болезней, предупреждение и профилактика неинфекционных заболеваний, поддержка биобезопасности и биозащиты, иммунопрофилактика, просветительская работа относительно здорового образа жизни, предотвращение факторов риска, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам и др.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016