Более 40 процентов взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19

Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме.

«Сорок один процент полностью вакцинирован», — сказала она о ситуации с вакцинацией взрослых жителей ЕС.

При этом более 60% получили хотя бы одну дозу прививки, добавила фон дер Ляйен.