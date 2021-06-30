Цены на квартиры от застройщиков, которые активно ведут строительства на Левом берегу Киева

Столица - это всегда город скопление большего количества населения, международных компаний, управленческих зданий и людей в поисках лучшей жизни и работы. Именно они выезжают в столицу и ищут себе жилье. Чаще всего выбор падает на однокомнатные квартиры, благодаря их демократичности в ценах. Цены зависят от района застройки, обычно в центре и прилегающих (это Правый берег) - они будут выше среднего, а в несколько отдаленных районах (Левый берег Днепра) уже более доступными. Выбрать однокомнатную квартиру в Киеве можно на DOM.RIA новостройки и вторичный рынок активно здесь обновляются.

Динамика цен

Год пандемии помог несколько сдержать рост цен на недвижимость в Киеве. Застройщик столкнулись с проблемой поиска потенциальных клиентов и доставкой строительных материалов, что значительно замедлило продвижение строительства. Поэтому, строительные компании активно искали покупателей и предлагали всевозможные скидки.

В 2021 году карантин стал нормальной обыденностью и все уже научились с ним жить. Поэтому и рынок недвижимости начал набирать обороты и повышать цену за квадратный метр. В общем, минимальная цена на однокомнатную квартиру на Левом берегу как сообщает DOM.RIA за первое полугодие 2021 выглядела следующим образом:

В январе 2021 однокомнатная квартира стоила 16,600 долларов США.

В феврале, марте и апреле 2021 она оставила неизменной (16,600 долларов США).

В мае 2021 можно было приобрести квартиру по рекордно низкой цене, а именно 13,564 долларов США.

В июне рынок начал активно поднимать цены и низкая граница для покупки квартиры составляла 19,000 долларов США,

Гид по Левому берегу

Планируя покупку жилья обязательно нужно проанализировать районы города и знать что ждать от каждого. Левый берег Киева имеет много преимуществ и самым, наверное, явним есть наличие многих станций метро и относительно близкое расположение к центру. Также он он строился максимально близко к Днепру, что гарантирует близкую доступность к пляжам и отдыха на реке.

Каких соседей ждать?

На Левом берегу живет много коренных киевлян, в основном это интеллигентные пенсионеры, учителя, врачи или бывшие работники киностудии "Укртелефильм". Уютный и тихий район активно застраивают новостройки, поэтому здесь стремительно растет количество молодых семей и студентов.

Как развит район?

Здесь хорошо развита транспортная инфраструктура: большие дорожные развязки и железнодорожное сообщение. Здесь обновляются на современный лад пешеходные дорожки, появляются велодорожки и места для бега.

На этом берегу цена аренды коммерческой недвижимости меньше чем на Правом, поэтому местные офисные центры всегда переполнены. Многие супермаркеты, крупные торговые центры и различные рестораны расположены по всей площади, ведь здесь всегда многолюдно.