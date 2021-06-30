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В Украине за сутки 633 новых случая заболевания Covid-19

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В Украине за сутки 633 новых случая заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 633 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 2 294 человека, умерли 40 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 29 июня 2021 в Украине зафиксировано 633 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 31, медработников — 19). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 360 человека; летальных случаев — 40; выздоровели — 2 294 человека», — указывается в сообщении на телеграм-канале.

Днем ранее, 29 июня за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, 28 июня сообщалось о 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 27 июня зафиксировано 450 новых инфицированных коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 235 096 человек, выздоровели 2 166 668 человека, летальных случаев — 52 340.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

коронавирус
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