Сменился постпред МВФ в Украине

Ведущий экономист МВФ в ОАЭ Вахрам Степанян сменил Йосту Люнгмана на посту постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине, сообщило постоянное представительство Фонда в Украине в среду.
«Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он сменил Йосту Люнгмана», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, Степанян приступил к работе 28 июня.
Как указала пресс-служба постоянного представительства Фонда в Украине, Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет в должности постпреда МВФ в Украине.
«Изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ. Господин Степанян, гражданин Армении, работает в МВФ с 2008 года », — указано в сообщении.
Как указано на сайте МВФ, Степанян работал в Фонде в разных странах, последняя его должность — ведущий экономист в ОАЭ. Также он работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и других странах. До прихода в МВФ Степанян работал со Всемирным банком.
Нынешний постпред МВФ в Украине имеет степени в сфере экономики, делового администрирования и финансов Армянского государственного экономического университета, Американского университета Армении и Лондонского университета соответственно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016