В Крыму уже есть индийский и британский штаммы COVID-19

В аннексированном Крыму обнаружены заболевшие индийским и британским штаммом COVID-19. Об этом во время совещания с «главой» региона Сергеем Аксеновым рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передают российские СМИ.

Она отметила, что наблюдается «смешанное циркулирование» штаммов, и призвала к соблюдению ограничительных мер. По ее словам, вирусом все чаще заболевают более молодые жители полуострова, больше всего заболевших среди людей 18–27 и 30–49 лет.

О том, что в России циркулирует индийский штамм (дельта-штамм), глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в конце мая, британским штаммом к тому времени болели более 500 человек. Среди наиболее частых симптомов индийского варианта — тошнота, потеря аппетита и слуха, а также боль в животе и суставах, сообщали в Роспотребнадзоре. Британский штамм отмечается большей заразностью и повышенной смертоносностью, выяснила в середине февраля Консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) при правительстве Великобритании.

В Индии 22 июня был обнаружен штамм «дельта плюс». Он отличается от предыдущих мутаций более высокой скоростью распространения и свойством сильнее поражать клетки легких. 29 июня Роспотребнадзор сообщил, что этот вариант вируса появился уже и в России.

По официальным российским данным, за последние сутки в Крыму выявлено 294 случая заражения, умерли семь человек. Всего за время пандемии заболели 48 386 человек, умерли 1505 больных.