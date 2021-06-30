Глава МИД винит лично Путина за «пропасть» между украинцами и россиянами

Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет президент РФ Владимир Путин, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Украинцы и россияне — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — написал Кулеба в Twitter в среду.
Министр указал, что позиция президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа заключается в том, что никто, кроме украинцев, не будет решать их судьбу.
«Когда Путин заводит старую песню о „внешнем управлении“, это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих», — подчеркнул он.
Кулеба отметил, что коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.
«Россияне — национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций», — добавил Кулеба.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сложно говорить о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он полностью «отдал страну под внешнее управление».
По его словам, ключевые вопросы жизнедеятельности Украины «решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже».
Путин также заявил, что обеспокоен «военным освоением» территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России.
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