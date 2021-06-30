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Глава МИД винит лично Путина за «пропасть» между украинцами и россиянами

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Глава МИД винит лично Путина за «пропасть» между украинцами и россиянами

Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет президент РФ Владимир Путин, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украинцы и россияне — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — написал Кулеба в Twitter в среду.

Министр указал, что позиция президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа заключается в том, что никто, кроме украинцев, не будет решать их судьбу.

«Когда Путин заводит старую песню о „внешнем управлении“, это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих», — подчеркнул он.

Кулеба отметил, что коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.

«Россияне — национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций», — добавил Кулеба.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сложно говорить о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он полностью «отдал страну под внешнее управление».

По его словам, ключевые вопросы жизнедеятельности Украины «решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже».

Путин также заявил, что обеспокоен «военным освоением» территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России.

Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, отношения с Россией
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