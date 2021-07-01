Суд не вернул Бритни Спирс контроль над ее финансами

Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) отказался удовлетворить прошение певицы Бритни Спирс, которая добивалась отстранения своего отца от контроля над ее многомиллионным состоянием. Об этом сообщил в среду журнал Variety.
Адвокат Спирс подал ряд соответствующих ходатайств в течение последних нескольких месяцев. Он настаивал на том, что отец исполнительницы Джеймс Спирс больше не должен участвовать в управлении ее финансами. Суд ранее согласился включить в число опекунов Бритни Спирс частную финансовую компанию. Вместе с тем в полном отстранении ее отца от контроля над состоянием было отказано.
В конце июня Спирс во время выступления в суде попросила полностью отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Однако юридически это требование пока не было оформлено.
Исполнительница в 2008 году была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.
Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн. Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy.
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