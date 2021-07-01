В Украине за сутки еще 705 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 1 719 человек, умер 51 заболевший, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 30 июня 2021 в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 28 медработников — 18). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 464 человека; летальных случаев — 51; выздоровели — 1 719 человек», — указывается в сообщении на «Телеграм-канале».

Днем ранее, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни, 29 июня за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, 28 июня сообщалось о 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 235 801 человек, выздоровели 2 168 387 человек, летальных случаев — 52 391.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.