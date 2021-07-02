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В Украине за сутки 696 новых случаев заболевания Covid-19

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В Украине за сутки 696 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 696 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 1 197 человек, умерло 33 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 1 июля 2021 в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 36 медработников — 33). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 439 человека; летальных случаев — 33; выздоровели — 1 197 человек», — указывается в сообщении в «Телеграм-канале».

Днем ранее, 1 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни, 29 июня за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, 28 июня сообщалось о 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 27 июня зафиксировано 450 новых инфицированных коронавирусом.

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Всего за период пандемии в Украине заболели 2 236 497 человек, выздоровели 2 169 584 человек, летальных случаев — 52 391.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

коронавирус
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