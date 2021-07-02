В Украине за сутки вакцинировали более 90 тысяч человек

В течение прошедших суток, 1 июля, от коронавируса в Украине вакцинировали 90 959 человек, при этом 35 472 чел. получили первую дозу вакцины, 55 487 — вторую, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«90 959 человек привито против COVID-19 за сутки 1 июля 2021. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы — 55 487 человека», — говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.
В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 572 мобильных бригад, 1 546 пунктов прививки и 22 центра вакцинации.
Отмечается, что по состоянию на 1 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.
«С начала прививочной кампании привито 2001132 человека, из них получили 1 дозу — 2001130 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2767613 прививок», — сказано в сообщении.
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