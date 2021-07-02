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Украинцам обещают дождливые выходные, град и шквальный ветер

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Украинцам обещают дождливые выходные, град и шквальный ветер

В пятницу, 2 июля, почти на всей территории Украины ожидаются дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м /с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«2 июля переменная облачность. В Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы (ночью местами), днем местами град и шквалы 15-20 м /с, в западной части местами значительные дожди. Ветер юго-западный, в западных областях северо-западный, 5-10 м /с», — говорится в сообщении.

Температура ночью 15-20°, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 23-28°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве и Киевской области 2 июля кратковременные дождь, гроза (ночью местами). Температура ночью в столице 18-20°, днем 26-28°; по области ночью 15-20°, днем 23-28°.

В выходные, 3-4 июля, в Украине прогнозируют дождливую погоду. В частности, в восточных областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; температура ночью 15-20°, днем 27-32°. В Карпатском регионе облачно, 3 июля значительные, 4 июля умеренные дожди; температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

На остальной территории страны облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди с грозами (3 июля в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях местами значительные дожди), в отдельных районах град; температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

В столичном регионе 3-4 июля облачно с прояснениями. Ночью небольшие дожди; днем умеренные кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м /с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

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В течение 5-6 июля в Украине, по прогнозам синоптиков, также кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 5 июля в западных областях без существенных осадков.

Температура ночью 14-20°, в западных областях 12-17°; днем 23-29°, в восточных и северо-восточных областях местами 30-31°.

В Киеве 5 июля умеренные, 6 июля небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

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