Часть соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей

Часть соревнований на летних Олимпийских играх в Токио планируется провести без зрителей или понизить предел заполняемости стадионов, который был установлен организаторами в прошлом месяце. Об этом сообщило в пятницу издание Nikkan Sports.
В частности, как отмечается, без болельщиков могут пройти матчи по баскетболу в соседней с Токио префектуре Сайтама. Ее губернатор обратился с соответствующей просьбой к оргкомитету «Токио-2020», поскольку игры планируется проводить поздно вечером. Присутствие зрителей на таких матчах будет противоречить политике японских властей, которые стараются ограничить выход людей на улицу в позднее время суток.
Также, по сведениям источников Nikkan Sports, не исключено, что лимит посещаемости на ряде спортивных объектов будет понижен по сравнению с установленным ранее максимумом в 10 тыс. зрителей сразу в два раза — до 5 тыс.
Ранее агентство Киодо сообщило, что организаторы Олимпийских игр на следующей неделе проведут пятистороннюю онлайн-встречу, главной темой которой станет обсуждение вопросов, связанных с допустимым числом зрителей на стадионах. Глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото на пресс-конференции в пятницу заявила, что организаторы готовы к варианту проведения Игр без зрителей. Аналогичную точку зрения высказала и губернатор Токио Юрико Коикэ.
В Токио до 20 июня действовал режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, затем в столице до 11 июля был введен режим усиленных мер против распространения COVID-19. Такие меры чуть мягче, чем режим ЧС, однако и в том, и в другом случае предполагается ограничивать время работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также продажу алкоголя. Власти Токио пока не делали заявлений о возможности продления ограничений на время летней Олимпиады. Ранее организаторы Игр заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных зрителей.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля — 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, в то же время заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.
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