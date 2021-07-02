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Зеленский полностью прогнулся под Медведчука в вопросах отношений с Россией

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
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Зеленский полностью прогнулся под Медведчука в вопросах отношений с Россией

Эксклюзивное Владимира Зеленского агентству «Интерфакс-Украина» вышло сразу же после «прямой линии» Владимира Путина, состоявшейся 30 июня, что выглядит как попытка дать ответ на тезисы в отношении Украины, прозвучавшие от российского президента.

Поэтому тезисы, прозвучавшие в интервью «Интерфакс-Украина» выглядят как дискуссия между Зеленским и Путиным.
«Мы точно не один народ», — так прозвучал ответ Зеленского на слова Путина о том, что «украинцы и русские — это вообще один народ».

«Давайте, наконец-то, расставим точки над „i“. Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами», — заявил в ответ Зеленский.

Начать с того, что Зеленский заговорил словами своего главного политического оппонента Виктора Медведчука. Самое смешное, что Медведчук в сказал это в ответ на слова Зеленского о том, что из общего между Украиной и Россией «только граница».

В мае 2019 года, сразу же после того, как Центризбирком объявил его избранным президентом Украины, Зеленский заявил, «что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно — это государственная граница. 2295 км и 400 м «общего».

На что последовал довольно резкий ответ Виктора Медведчука, указавшего Зеленскому, что у Украины и России есть очень много вещей, которые объединяют — это общая история, общие родственники, общая победа над фашизмом и т.д. См. выше.
«Более того, после его заявления в начале деятельности, что «из общего» между Украиной и Россией осталась только граница, я ему ответил: «Не знаю, о чем „долго думал“ господин Зеленский для того, чтобы прийти к такому „уникальному“ умозаключению, но я уверен и готов это доказать, что украинцев и россиян объединяют: общая тысячелетняя история; общие славянские корни; общая православная вера; общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины; общими являются миллионы родственников, проживающих в наших странах; общей для нас стала и всегда будет Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества — Великой Отечественной войне».

«Если господин Зеленский не знает об этом, не хочет слышать или решил отказаться от этого, пойдя по пути Порошенко, могу сказать одно: мне очень жаль», — заявил Медведчук в интервью влиятельному французскому изданию Politique Internationale.

А теперь, как видим, Зеленский и сам признал, что у Украины с Россией «общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии».

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Как видим, Медведчук своей аргументацией переубедил Зеленского, который сначала говорил, будто Украину и Россию, кроме границы, ничто не объединяет — а теперь признает, что есть много общего. И Зеленский даже практически дословно цитирует Медведчука, правда, без ссылки на первоисточник.

Получается, что Зеленский полностью воспринял позицию Медведчука и сегодня повторяет его слова об общей истории, общих родственниках, общей победе над фашизмом. Правда, старается создать впечатление, будто это его собственное мнение.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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