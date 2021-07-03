В Украине за сутки 705 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 1 072 человека, умерло 36 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 2 июля 2021 года в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 27, медработников — 22). Также за минувшие сутки: госпитализированы 420 человек; летальных случаев — 36; выздоровели — 1 072 человека», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в субботу.

Днем ранее, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 202 человек, выздоровели 2 170 656 человек, летальных случаев — 52 460.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.