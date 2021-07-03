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Трамп заявил, что США перестали быть страной с честными и открытыми выборами

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Трамп заявил, что США перестали быть страной с честными и открытыми выборами

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не являются страной честных и открытых выборов. Такую оценку он высказал в распространенном в пятницу вечером заявлении.

«Посмотрите, что происходит в Нью-Йорке с их фальшивыми выборами», — отметил Трамп. Так он прокомментировал инцидент, произошедший на праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка, где по ошибке были подсчитаны 135 тыс. тестовых голосов.

«Ровно то же самое произошло на подтасованных президентских выборах 2020 года, — заявил проигравший по их итогам Трамп. — Америка более не является страной честных и открытых выборов».

Бывший американский лидер при этом в очередной раз обрушился с критикой на своих политических оппонентов из Демократической партии. По его словам, демократы настраивают «радикально-левых прокуроров» против Республиканской партии, чтобы «украсть выборы». «Они уничтожают нашу страну», — заключил Трамп.

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Выборы президента США, членов Палаты представителей Конгресса и трети сенаторов прошли 3 ноября прошлого года. В условиях пандемии можно было заказать бюллетени по почте, а затем отправить их избирательным комиссиям. По итогам голосования лидером страны был избран демократ Джо Байден, а его однопартийцы получили контроль над обеими палатами парламента. Трамп еще до дня выборов подвергал голосование по почте критике как открывающее возможности для масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования «мертвых душ», а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

Дональд Трамп
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