В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали почти 100 тысяч человек

В течение прошедших суток, 2 июля, от коронавируса в Украине вакцинировали 94 547 человек, при этом 37 107 чел. получили первую дозу вакцины, 57 440 — вторую, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививки и 26 центра вакцинации.
С начала вакцинации от COVID-19 в Украине (с 24 февраля 2021 г.) проведено всего 2 862 160 прививок, получили одну дозу — 2038237 человек, две дозы — 823923 человек.
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