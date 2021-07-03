Китай призвал построить «Великую стену иммунитета» против коронавируса

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал международное сообщество построить «Великую стену иммунитета» для борьбы с пандемией COVID-19. Страна является одним из главных поставщиков вакцин в развивающиеся страны.
Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
«Самым неотложным приоритетом является ускорение строительства „Великой стены иммунитета“ для отражения вируса, преодоления политической дискриминации и осуществления международного сотрудничества в борьбе с пандемией», — сказал Ван И на Всемирном форуме мира, проходившем в университете Цинхуа в китайской столице
Китай, где коронавирус впервые появился в городе Ухань в конце 2019 года, поставил более 480 миллионов доз вакцины другим странам.
Ван И сказал, что продолжит работу над улучшением доступности вакцин в развивающихся странах. На сегодняшний день Китае было введено 1,28 миллиарда доз вакцины.
Напомним, по данным Associated Press, 22 июня Украина присоединилась к заявлению более 40 стран о нарушении прав уйгуров в Китае, но из-за угрозы прекращения поставок вакцин отозвала свою подпись.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе о якобы шантаже на поставках вакцин от COVID из Китая видна «не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга».
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