В Украине за сутки 377 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 377 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 526 человек, умерло 10 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 3 июля 2021 года в Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 11, медработников — 5). Также за минувшие сутки: госпитализированы 460 человек; летальных случаев — 10; выздоровели — 526 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в воскресенье.

Днем ранее, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 553 человека, выздоровели 2 171 182 человека, летальных случаев — 52 470.