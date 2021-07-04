В Украине за сутки 377 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 377 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 526 человек, умерло 10 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 3 июля 2021 года в Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 11, медработников — 5). Также за минувшие сутки: госпитализированы 460 человек; летальных случаев — 10; выздоровели — 526 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в воскресенье.
Днем ранее, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 553 человека, выздоровели 2 171 182 человека, летальных случаев — 52 470.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016