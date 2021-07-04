В Британии отменяют масочный режим

С 19 июля в Великобритании отменят обязательный масочный режим, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
Через две недели ношение масок станет добровольным, в том числе в общественном транспорте, магазинах и гостиницах. Кроме того, власти отменят посещение баров, ресторанов, фитнес-центров, музеев и других заведения по QR-кодам.
Издание отмечает, что эти меры станут очередным шагом по снижению бюрократических процедур и сократит число людей, вынужденных самоизолироваться после контактов с заболевшими.
Кроме того, как пишет The Times, премьер-министр Британии Борис Джонсон в ближайшие дни сообщит о новом смягчении мер по борьбе с распространением COVID-19. В частности, ожидается, что в стране отменят социальное дистанцирование и запрет на проведении вечеринок, массовых мероприятий и музыкальных фестивалей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016