В Британии отменяют масочный режим

С 19 июля в Великобритании отменят обязательный масочный режим, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Через две недели ношение масок станет добровольным, в том числе в общественном транспорте, магазинах и гостиницах. Кроме того, власти отменят посещение баров, ресторанов, фитнес-центров, музеев и других заведения по QR-кодам.

Издание отмечает, что эти меры станут очередным шагом по снижению бюрократических процедур и сократит число людей, вынужденных самоизолироваться после контактов с заболевшими.

Кроме того, как пишет The Times, премьер-министр Британии Борис Джонсон в ближайшие дни сообщит о новом смягчении мер по борьбе с распространением COVID-19. В частности, ожидается, что в стране отменят социальное дистанцирование и запрет на проведении вечеринок, массовых мероприятий и музыкальных фестивалей.