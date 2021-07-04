Власти назвали причину смерти жителя Винницкой области после вакцинации от COVID-19

Житель Винницкой области, скончавшийся после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech, не страдал от хронических заболеваний. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации.
«По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронические заболевания не зарегистрированы», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали, что, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. Кроме того, отмечается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у умершего мужчины не зафиксировано. Расследование случившегося продолжается.
3 июля Минздрав сообщил о смерти 45-летнего жителя Винницкой области после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech. Мужчина вакцинировался в 13:45, прививку сделала мобильная медицинская бригада. В течение часа после процедуры неблагоприятного ухудшения здоровья не было. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, он потерял сознание. К мужчине приехала скорая помощь, но врачи не смогли его спасти. В 18:02 медики констатировали смерть.
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