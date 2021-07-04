Зеленский посетил эсминец США

Президент Владимир Зеленский посетил эсминец ВМС США Ross, который находится в Черном море на учениях Sea Breeze в Одессе. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец Ross ВМС США, который участвует в международных военно-морских учениях Sea Breeze 2021. На борту эсминца президент Украины пообщался с командующим шестого флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком», — говорится в сообщении.

Эсминец Ross вошел в Черное море 26 июня. Всего в учениях, которые стартовали 28 июня, принимают участие 32 корабля из 21 страны.

«Участие американского военного корабля Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки США Украиной и сейчас необходимо как никогда», — заявила временный поверенный в делах посольства США на Украине Кристина Квин.