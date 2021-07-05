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В Украине за сутки 244 новых случая Covid-19

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В Украине за сутки 244 новых случая Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 244 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 419 человек, умерло 14 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 4 июля 2021 в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 5, медработников — 0). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 333 человека; летальных случаев — 14; выздоровели — 419 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в понедельник.

Днем ранее, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

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Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 823 человека, выздоровели 2 171 601 человек, летальных случаев — 52 484.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

коронавирус
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