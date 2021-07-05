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Что общего между «налоговым законом» №5600 и штурмом Бастилии?

Павел Кутуев
Павел Кутуев
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Что общего между «налоговым законом» №5600 и штурмом Бастилии?

Государственный аппарат абсолютистских монархий раннемодерной Европы состоял из двух основных ведомств — министерства войны и министерства налогов/сборов для финансирования этих самых войн во славу монарха. Александр Дюма-старший более чем ярко (и фактологически точно) описал modus operandi этих государств на примере истории д’Артаньяна и его друзей Атоса, Портоса и Арамиса.

Не забудем, что и общество времён абсолютизма было разделено на перманентно воюющую элиту; связанное с нею духовенство, оправдывающее своё совместное с аристократией господство) — и так называемое «третье сословие» или простолюдинов. Причем, речь в первую очередь о крестьянах, которые подвергались жестокой эксплуатации. Да и буржуа-предприниматели чувствовали себя не очень комфортно при «старом режиме» абсолютизма. А когда конфликт между буржуазией и королевской властью доходил до точки кипения, и случались революции. Собственно, поэтому и Английская революция 1641 г., и Великая французская революция 1789 г. в историографии характеризуются как буржуазные.
Казалось бы, это все дела давно минувших дней, и какое они могут иметь отношение к современной Украине, демократической и социальной республике? Но оказывается, что между Украиной и абсолютистскими монархиями проглядывается весьма прозрачное сходство.

Одной из таких параллелей, прочерченной жирными линиями, является законопроект # 5600, носящий (как и полагается злу) банальное название: нечто о внесении изменений в Налоговый кодекс с целью сбалансирования бюджетных поступлений. При этом власть декларирует цель привлечь дополнительные 50 млрд гривен в бюджет. И конечно же это все подаётся в яркой и хрустящей обертке под видом «борьбы с олигархами». Но если мы посмотрим на текст законопроекта (одобренного «слугами» и их попутчиками из олигархических групп «За будущее» Авакова-Коломойского и «Доверие» Веревского и аграрных магнатов), то увидим, что он атакует фактически каждого (неолигархического) гражданина / гражданку Украины.

Так, вводится понятие минимального налогового обязательства в размере 4,5 % от нормативной стоимости земельного участка, которое будет взиматься независимо от того, осуществляет ли его владелец какие-либо коммерческие операции с землей. Конечно же всеобщий энтузиазм вызовет увеличение НДС на продажу недвижимости на вторичном рынке в четыре раза (с 5% до 20%). А ведь есть еще требование платить налоги с урожая, который человек вырастил на своем участке (?!!!) И это только малая часть налоговых новелл, прописанных в законопроекте. Ну а чтобы граждане не стали пить горькую от всех этих нововведений, то повышаются акцизы на спирт, а значит подскочит вверх цена на пиво и все остальные алкогольные напитки.ъ

Но монархи эпохи абсолютизма отличались не только тем, что обирали крестьян и притесняли буржуа (городских предпринимателей, говоря современным языком). Они также любили избавляться от своих оппонентов / критиков. Недаром именно крепость, превращённая в тюрьму — Бастилия — стала символом «старого порядка». И именно поэтому штурм Бастилии празднуется как центральное событие в политической истории Франции.

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В современной Украине власть имущие, похоже, вдохновляются примерами из прошлого и тоже разворачивают атаки на оппозицию во главе с В. Медведчуком. И репрессии продолжаются, хотя за 5 месяцев никто так и не смог предоставить доказательства виновности крупного оппозиционного политика. Другой рукой связка СНБО — Офис президента наносит удары по крупному бизнесу, объявив санкции против Дмитрия Фирташа, Павла Фукса и других предпринимателей. Это опасная тенденция, ибо демократическая политическая система характеризуется не просто наличием оппозиции, а и реальным уважением к ее правам. Вот почему политические дела, в частности, «дело Медведчука», являются такими знаковыми для нас. Ведь в противном случае мы сталкиваемся с угрозой возрождения тенденций деспотизма / тирании, которые, казалось бы, должны были остаться в монархическом прошлом, столь ярко описанном Проспером Мериме и Александром Дюма.

налоги, Виктор Медведчук
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Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Что общего между «налоговым законом» №5600 и штурмом Бастилии?

Демократическая политическая система характеризуется не просто наличием оппозиции, а и реальным уважением к ее правам. Вот почему политические дела, в частности, «дело Медведчука», являются такими знаковыми для нас. Ведь в противном случае мы сталкиваемся с угрозой возрождения тенденций деспотизма / тирании, которые, казалось бы, должны были остаться в монархическом прошлом, столь ярко описанном Проспером Мериме и Александром Дюма.
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Хуліганська витівка Ірми Крат – лише перший дзвіночок! А далі народ може і за вила взятися!

Що спільного у дачників та городників з компанією-мільярдером? А в тому, що після прийняття законопроекту №5600 про податки в них будуть забирати все до останньої нитки.
Виталий Киба
Виталий Киба
юрист

Закона №5600 еще нет, а Украина уже потеряла $1 млрд инвестиций

Взимать налоги – одна из функций государства как гаранта общественного договора. А политические кризисы и бунты из-за налогов происходили тогда, когда общество / буржуазия / народ считали повышение налогов несправедливым.
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