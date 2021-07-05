Украинцы и сейчас проголосовали бы за «Слугу народа»

Политическая партия «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство в электоральных симпатиях украинцев. Если бы парламентские выборы прошли в конце июня, то она бы получила более 20% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, если бы выборы проходили в конце июня, то в Раду прошли бы (преодолели бы 5% барьер) семь политических сил: «Слуга народа», ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Сила и честь», Радикальная партия О. Ляшко, «Украинская стратегия Гройсмана».

Наибольшую поддержку получила бы «Слуга народа» — 13,7% среди всех респондентов и 20,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Эта партия закрепила за собой чистое первое место.

Далее сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности. Формально второе место делят: ОПЗЖ (11,2% всех респондентов и 16,9% среди тех, кто определился), «Европейская солидарность» (9,9% и 15%) и «Батькивщина» (9,7% и 14,7%).

Остальные три партии имеют более низкую поддержку, но между собой их поддержка тоже отличается в пределах статистической погрешности — «Сила и честь» (4,6% и 7%), Радикальная партия О. Ляшко (3,8% и 5,7%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (3,4% и 5,1%).

Другие партии не попали бы в парламент. В частности, за «Партию Шария» голосуют 2,5% всех респондентов и 3,7% среди тех, кто определился; за «Свободу» — 1,5% и 2,2%; за «Голос» — 1,3% и 1,9%.