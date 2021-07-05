В Украину возвращается жара

Во вторник, 6 июля, в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди, температура днем 25-30°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«6 июля переменная облачность. В северных и западных областях небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы; на остальной территории умеренные грозовые дожди, в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с, в южных, днем и в восточных областях местами значительные дожди», — говорится в сообщении.
Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.
В Киеве и Киевской области 6 июля небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 17-19°, днем 27-29°; по области ночью 15-20°, днем 25-30°.
В последующие два дня, 7-8 июля, синоптики обещают в Украине почти без осадков. Лишь 7 июля в южной части, юго-восточных, местами в центральных областях и Карпатском регионе возможны кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью 15-20°, в западных, северных и восточных областях местами 12-14°; днем 27-32°.
В столичном регионе 7-8 июля без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-19°, днем 28-32°.
В то же время уже 9-10 июля в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается сухая жаркая погода. Температура ночью 14-20°, днем 30-34°.
В Киеве 9-10 июля жара и без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 30-34°.
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