Вино к праздничному ужину: гармоничные сочетания с блюдами

Правильный алкоголь за праздничным ужином ― компонент, призванный подчеркнуть и раскрыть вкус предлагаемых блюд. В зависимости от меню, подбирают белые, красные или розовые сорта. Задача эта непростая, но с нашими рекомендациями вполне реализуемая.
Легкий перекус перед основным блюдом ― неотъемлемое правило кулинарной истории многих стран мира. Аппетайзеры и закуски подают порционно для разжигания аппетита. А к ним обязательно стакан воды, аперитив или белое вино с ненавязчивым ароматом и тонким вкусом. На сайте METRO, https://www.metro.ua/products, можно приобрести белое цинандали с приятной кислинкой и розовое французское из долины Прованс ― хорошие компаньоны для овощей, прошутто, орехов, маслин, сыров, паштетов. Также к первому кругу блюд можно подать совиньон блан из известного сорта винограда, которое изготавливают во Франции, Новой Зеландии, Америке, Бразилии. В зависимости от региона произрастания и наличия иных сортов в рецептуре, в вине могут проявляться фруктовые или травяные нотки. Цвет качественного напитка ― соломенный, иногда с разными оттенками.
Поскольку блюда из курицы, кролика, индейки уже немного тяжелее, то вина подают чуть плотнее, с насыщенным терпким вкусом. Предпочтение можно отдать классическому шардоне, пино-нуар или шираз. Последние ― однокомпонентные вина с яркими вкусовыми нотками.
Говядина же требует зрелых выдержанных блендов, например бордо или каберне, которые оттеняют мясо и помогают быстрее его усвоить. Если блюдо приготовлено на углях, то можно подать кисло-сладкое божоле с фруктово-цветочным ароматом.
Со свининой гармоничны пряные красные сорта вин из Украины, Молдавии, Новой Зеландии. Сбалансированное сочетание обеспечит мягкое фетяска нягрэ из фруктово-ягодной композиции, а также грузинское саперави.
Сырое мясо в тартаре лучше запивать вином сорта гренаш с разнообразными специями и яркими ягодными оттенками.
Кислотные, плотные и насыщенные белые вина в рыбной компании чувствуют себя превосходно. К устрицам выбирайте нейтрально-цветочное мюскаде или фриулано с миндально-цитрусовыми нотками.
А вот рыбу в соли дополнит испанское альбариньо медового оттенка с легким солоновато-цитрусовым привкусом.
Считается, что хорошим вариантом для запеченной рыбы будет элегантное бургундское шабли и золотистое с зелеными отливами итальянское верментино. Также подойдет шардоне, рислинг, соаве.
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