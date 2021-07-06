Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без зрителей

Организаторы предстоящих летних Олимпийских игр в Токио намерены отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонии открытия и закрытия турнира. Сейчас этот вопрос находится на стадии финального согласования, сообщает общенациональная газета The Asahi.

Несмотря на введение ограничений церемонии открытия и закрытия Игр разрешат посетить представителям Международного олимпийского комитета и участникам иностранных делегаций. Планировалось, что таковых будет около 10 тыс. человек, но организаторы рассчитывают сократить это число, отмечает издание. Официально о новых мерах объявят после проведения пятистороннего заседания организаторов, которое состоится 8 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год. В этом году соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

В марте организаторы решили проводить мероприятия без иностранных болельщиков. Впоследствии был установлен лимит 10 тыс. человек, при этом заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.