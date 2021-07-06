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В США 150 человек погибли в инцидентах со стрельбой в праздничные выходные

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В США 150 человек погибли в инцидентах со стрельбой в праздничные выходные

Не менее 150 человек в США стали жертвами более 400 инцидентов со стрельбой в минувшие длинные выходные, когда американцы отмечали День независимости (4 июля). Об этом сообщила в понедельник вечером телекомпания CNN со ссылкой на данные исследовательской группы Gun Violence Archive, отслеживающей случаи насилия в стране.

Группа констатировала рост в большинстве американских городов в последние полтора года насильственных преступлений, особенно с применением огнестрельного оружия. В Нью-Йорке 2-4 июля был зафиксирован 21 инцидент, жертвами которого стали 26 человек. Это меньше данных за тот же период прошлого года, когда в ходе 25 инцидентов со стрельбой огнестрельные ранения получили 30 человек. В целом, констатирует CNN, в Нью-Йорке наблюдается рост насилия с применением огнестрельного оружия «до уровней, не регистрировавшихся там многие годы». В текущем году этот показатель увеличился в городе на 40% по сравнению с тем же периодом 2020 года — 885 жертв 767 инцидентов.

В Чикаго (штат Иллинойс), по словам главного комиссара городского управления полиции Дэвида Брауна, минувшие выходные выдались «самыми сложными в году» — 83 огнестрельных ранения, 14 из которых оказались смертельными. Погибли в том числе две девочки пяти и шести лет.

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Президент США Джо Байден представил 23 июня стратегию борьбы с преступностью в США. Администрация намерена добиться цели путем привлечения к ответственности нелегальных торговцев оружием и оказания поддержки со стороны федеральных властей местным правоохранительным органам. В заявлении Белого дома отмечается, что число убийств в крупных городах страны увеличилось в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом. На 8% возросло число нападений с применением огнестрельного оружия, а в первом квартале этого года число убийств возросло на 24% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 49% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

США
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