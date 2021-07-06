У Зеленского есть запасные варианты в случае провала закона об олигархах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть не только план «Б» в случае, если закон об олигархах не сработает. По его словам, необходимо принятие еще ряда законов.
Об этом он сказал в интервью Forbes.
«У Владимира Зеленского есть не только план Б — у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы „Я“ дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи», — отметил Данилов.
Напомним, 1 июля Верховная рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского об олигархах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016