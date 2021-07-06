У Зеленского есть запасные варианты в случае провала закона об олигархах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть не только план «Б» в случае, если закон об олигархах не сработает. По его словам, необходимо принятие еще ряда законов.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

«У Владимира Зеленского есть не только план Б — у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы „Я“ дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи», — отметил Данилов.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского об олигархах.