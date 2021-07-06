РФ обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Смертность с COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум — 737, за все время — 139 316, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 737 смертей... За весь период по России умерло 139 316 человек», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 114 новых смертей, Санкт-Петербурге — 99.

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 23 378 и достигло 5 658 672.