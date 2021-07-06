Немецкие СМИ: Путин обвинил Украину в подавлении оппозиции и преследовании Виктора Медведчука

Украинской властью в лице президента Владимира Зеленского принимаются незаконные и неконституционные решения в отношении оппозиции и ее лидера Виктора Медведчука. Об этом пишет немецкое издание Münchner Merkur, цитируя президента России Владимира Путина.
Журналисты отметили, что глава РФ обвинил Украину в подавлении оппозиции. «Принимаются абсолютно неконституционные и незаконные решения», — цитирует издание Путина, который «особо раскритиковал действия украинской юстиции в отношении Виктора Медведчука, который в мае был помещен под домашний арест».
Напомним, что 22 июня российская делегация потребовала рассмотрения в ПАСЕ вопроса санкций против народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и закрытия трех каналов.
2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.
20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.
В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.
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