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«Зеленые» не смогут выиграть в своей «войне против всех», о чем свидетельствует проигрыш в суде Медведчуку, – Пилецкая

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«Зеленые» не смогут выиграть в своей «войне против всех», о чем свидетельствует проигрыш в суде Медведчуку, – Пилецкая

Право банков списывать долги со счетов украинцев без разрешения владельцев — это пример «войны против всех», которую ведет украинская власть во главе с Владимиром Зеленским. Но «зеленые» не смогут выиграть в этой войне, о чем свидетельствует громкий проигрыш в суде главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом написала в своей колонке на сайте «Корреспондент» политический эксперт, партнер консалтинговой группы Concept GR Юлия Пилецкая.

«Начиная с 6 июля, все 73 украинских банка получили право по требованию государственных и частных исполнителей списывать долги со счетов украинцев. Да, именно так — списывать долги без всякого решения суда. Специфика нынешней власти во главе с Владимиром Зеленским заключается в том, что „зеленые“ полезли прямо в карман простого украинца. И полномочия списывать долги прямо с банковского счета — это не предел»,  сообщила эксперт.

Пилецкая констатировала, что сегодня правящая администрация во главе с Зеленским ведет войну против МВД и министра Авакова, мэра Кличко и «киевского клана», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Виктора Медведчука и т. д.

«По факту власть во главе с Владимиром Зеленским и „слугами народа“ начала „войну всех против всех“. Да, даже не „войну на два фронта“, а „войну всех против всех“. Действительно, Офис президента воюет против МВД и Авакова, против Кличко и „киевского клана“, против ОПЗЖ и Медведчука, против Порошенко и его окружения», — подчеркнула эксперт.

При этом Пилецкая обратила внимание, что власть начала проигрывать в «войне против всех». В качестве примера она привела «избиение младенцев», которое власти устроил в суде глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«Причем власть начала слишком часто проигрывать в ходе этой «войны против всех». Порошенко делает из каждого вызова на допрос целое политическое «шоу» в стиле «стенд ап комеди». Медведчук устроил «зеленым» самое настоящее «избиение младенцев» в суде. Да и МВД «покусывает» депутатов от «партии власти», свидетельством чего является свежий скандал, когда полицейские задержали одного из «слуг» Евгения Брагара за рулем в состоянии наркотического «прихода»  аргументировала эксперт.

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В дополнение, указала Пилецкая, законопроект № 5600 о повышении налогов свидетельствует, что власть во главе с Зеленским начала войну против миллионов простых украинцев.

«Акция SaveФОП — это проявление войны ОП с мелкими предпринимателями. А № 5153 и № 5600 показывают, что власть воюет и с миллионами простых украинцев. Поэтому есть очень большие сомнения, что в конце этой „войны всех со всеми“ от „слуг народа“ вообще хоть что-нибудь останется», заключила политический эксперт, партнер консалтинговой группы Concept GR Юлия Пилецкая.

Виктор Медведчук, Юлия Пилецкая
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