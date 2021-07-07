В Украине еще 610 случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 1666 человек, умерло 33 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 6 июля 2021 в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 40, медработников — 20). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 458 человек; летальных случаев — 33; выздоровели — 1666 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в среду.
Днем ранее, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 238 974 человека, выздоровели 2 174 353 человека, летальных случаев — 52 537.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.
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