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Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в мире на 3%

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Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в мире на 3%

Более 2,68 млн случаев заражения коронавирусом и почти 54 тыс. летальных исходов зарегистрировали на минувшей неделе в мире специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость увеличилась на 3%, тогда как смертность снизилась на 7% и достигла самого низкого показателя с октября прошлого года, сообщила в среду женевская штаб-квартира ВОЗ.

«В течение последних двух недель отмечается небольшой рост новых случаев заболевания, всего их зарегистрировано на прошлой неделе более 2,6 млн», — говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене организации. По ее данным, «за неделю умерли менее 54 тыс. человек, что на 7%, чем меньше, чем на предыдущей неделе, и представляет собой самый низкий показатель с октября 2020 года»,

С 26 июня по 4 июля в мире был выявлен 2 688 651 заразившийся и зарегистрировано 53 958 летальных исходов. По состоянию на 4 июля всего насчитывалось 183 198 019 случаев инфицирования и 3 971 687 случаев смерти пациентов.

О самом большом количестве новых случаев заражения за неделю в ВОЗ сообщила Бразилия (364 709). Далее следуют Индия (312 250), Колумбия (204 556), Индонезия (168 780) и Великобритания (161 805). Самый высокий уровень заболеваемости был зафиксирован на Сейшельских островах (758 новых заболевших на 100 тыс. жителей), в Монголии (472), Колумбии (402), Намибии (367) и на Кипре (324).

Заболеваемость снизилась за неделю в Северной и Южной Америке (на 13%). Вместе с тем рост зарегистрирован в Европе (на 30%), Африке (на 15%), Восточном Средиземноморье (на 11%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%) и Юго-Восточной Азии (на 7%). Смертность особенно сильно выросла в Африке (на 23%). Снижение числа летальных исходов отмечено в Юго-Восточной Азии (на 12%) и Северной и Южной Америке (на 11%).

В Европе за семь дней заразились более 505 тыс. человек и умерли более 6 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 990 тыс. новых случаев инфицирования и более 26 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 612 тыс. заразившихся, умерли более 11 тыс. человек.

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Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, «как ожидается, быстро превзойдет другие варианты и станет доминирующим в ближайшие месяцы». В Европе, согласно прогнозам, к концу августа на дельта-вариант будет приходиться 90% новых случаев инфицирования.

коронавирус
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