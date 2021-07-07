В Китае уже сделали свыше 1,33 млрд прививок от коронавируса

Китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,33 млрд прививок от коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
По состоянию на 6 июля 2021 года в 31 административной единице КНР в общей сложности было сделано 1 331 669 000 прививок от коронавируса, уточняется в сообщении на сайте ведомства.
Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, к 1 мая — 270,41 млн, к 1 июня — 681,9 млн, а к 1 июля — 1,24 млрд.
Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о планах властей к июню привить около 40% жителей страны, то есть примерно 560 млн человек из более чем 1,4 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016