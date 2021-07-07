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В Китае уже сделали свыше 1,33 млрд прививок от коронавируса

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В Китае уже сделали свыше 1,33 млрд прививок от коронавируса

Китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,33 млрд прививок от коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По состоянию на 6 июля 2021 года в 31 административной единице КНР в общей сложности было сделано 1 331 669 000 прививок от коронавируса, уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцины среди 54,52 млн жителей страны. К 1 апреля было сделано 126,6 млн прививок, к 1 мая — 270,41 млн, к 1 июня — 681,9 млн, а к 1 июля — 1,24 млрд.

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Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань информировал о планах властей к июню привить около 40% жителей страны, то есть примерно 560 млн человек из более чем 1,4 млрд.

Китай, вакцинация
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