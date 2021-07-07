В РФ второй день подряд больше 700 смертей от COVID-19

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 725 человек, сообщает местный оперативный штаб. Впервые о смерти от COVID-19 более семисот человек за одни сутки было объявлено накануне, 6 июля, тогда стало известно о том, что болезнь унесла 737 жизней.
При этом в стране за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 962 человек. С начала пандемии COVID-19 в России выявили у 5,682 млн человек.
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