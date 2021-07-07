Зеленский ждет конкретики от встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от планируемой в конце июля встречи с президентом США Джо Байденом понимания, конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики.

«Чего мы (Украина — Ред.) ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать», — заявил Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в среду в Вильнюсе.

Напомним, 7 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 11 июня сообщил, что встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне состоится в конце июля.