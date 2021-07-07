Зеленский обсудит с Меркель темы «Северного потока – 2» и безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая планируется 12 июля, намерен обсудить вопросы проекта «Северный поток — 2» и безопасности.
«Вопрос „Северного потока — 2“ — это вопрос глобальный. Чего ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы „Северного потока — 2“ и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», — сказал Зеленский в среду на пресс-конференции во время визита в Вильнюс.
Он добавил, что будущая встреча с канцлером Германии важна в энергетическом плане. Увязывая вопрос «Северного потока — 2» с угрозой безопасности для Украины, Зеленский признал, что баланс между безопасностью и экономикой найти сложно. При этом он назвал проект «лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран», отметив, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики.
22 июня президент Украины сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре пригласила его 12 июля посетить Берлин для обсуждения вопросов безопасности и двустороннего сотрудничества.
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