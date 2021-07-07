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В Афганистане заявили, что отбили у талибов 14 районов

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В Афганистане заявили, что отбили у талибов 14 районов

Вооруженные силы Афганистана отбили у боевиков движения «Талибан» по меньшей мере 14 районов. В ходе боев правительственными войсками были уничтожены более 2 тыс. боевиков, 1,4 тыс. ранены, сообщил в среду телеканал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря ВС Афганистана генерала Аджмала Омара Шинвари.

Представитель вооруженных сил сообщил, что за последнюю неделю афганская армия провела 278 боевых операций в семи провинциях страны, в том числе в Бадахшане и Бадгисе. Боевики «Талибана» за тот же период совершили более 30 терактов, от их рук погибли 43 мирных жителя, 170 пострадали.

Столкновения между правительственными силами и талибами усилились после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. В то же время афганские официальные лица неоднократно сообщали о том, что «Талибан» наращивает темпы наступления.

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Ранее движение «Талибан» заявило, что контролирует 162 района Афганистана из 398. По информации талибов, 23 района были взяты под контроль в провинции Бадахшан, в том числе район Вакхан, у которого общая граница с Таджикистаном протяженностью 910 км.

Афганистан, Талибан
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Среда, 7 июля 2021
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