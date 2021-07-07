Украина присоединилась к Центру энергобезопасности НАТО

Украина присоединилась к работе действующего в Литве Центра энергетической безопасности Североатлантического альянса, перед его зданием поднят украинский флаг. Об этом в среду сообщило министерство обороны балтийской страны.

«С присоединением Украины добавился не только еще один флаг. Нам важно, чтобы укреплялся персонал центра, углублялись экспертные возможности», — приводятся в сообщении слова директора центра полковника Ромуальдаса Петкявичюса.

По словам директора, в возглавляемой им структуре теперь к работе приступит эксперт из Украины. «Для нас представляет ценность тот опыт, который накоплен Украиной во время отражения кибернетических атак против энергетической инфраструктуры страны», — подчеркнул Петкявичюс.

Центр (учрежден в 2012 году) разрабатывает для членов Североатлантического альянса рекомендации и предложения по поводу наиболее эффективных энергетических решений в военной сфере, участвует в подготовке учебных программ, организует курсы, проводит научные, технические и академические исследования. Финансируется его работа странами-учредителями и присоединившимися членами.

С Украиной в работе центра принимают участие 12 стран. Ранее к нему присоединились Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Польша, Финляндия, Франция, США, Турция и Эстония.