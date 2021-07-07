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Украина присоединилась к Центру энергобезопасности НАТО

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Украина присоединилась к Центру энергобезопасности НАТО

Украина присоединилась к работе действующего в Литве Центра энергетической безопасности Североатлантического альянса, перед его зданием поднят украинский флаг. Об этом в среду сообщило министерство обороны балтийской страны.

«С присоединением Украины добавился не только еще один флаг. Нам важно, чтобы укреплялся персонал центра, углублялись экспертные возможности», — приводятся в сообщении слова директора центра полковника Ромуальдаса Петкявичюса.

По словам директора, в возглавляемой им структуре теперь к работе приступит эксперт из Украины. «Для нас представляет ценность тот опыт, который накоплен Украиной во время отражения кибернетических атак против энергетической инфраструктуры страны», — подчеркнул Петкявичюс.

Центр (учрежден в 2012 году) разрабатывает для членов Североатлантического альянса рекомендации и предложения по поводу наиболее эффективных энергетических решений в военной сфере, участвует в подготовке учебных программ, организует курсы, проводит научные, технические и академические исследования. Финансируется его работа странами-учредителями и присоединившимися членами.

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С Украиной в работе центра принимают участие 12 стран. Ранее к нему присоединились Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Польша, Финляндия, Франция, США, Турция и Эстония.

НАТО
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Среда, 7 июля 2021
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политический эксперт

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