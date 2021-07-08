Цена акций Apple достигла нового рекорда

Цена акций американской компании Apple по итогам 7 июля выросла на 1,8% до $144,57, обновив достигнутый в январе рекорд. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, активный рост стоимости акций обусловлен положительными прогнозами по продажам iPhone. Аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что ралли акций компании продолжится в течение следующих шести месяцев. Помимо этого, акции Apple дорожали семь торговых сессий подряд, что наблюдалось впервые с апреля текущего года. С начала года акции Apple подорожали почти на 9%.

В начале июня Apple представила новые операционные системы для своих устройств — iPhone, iPad, Watch и Mac. Выход финальных версий iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.0 и macOS Monterey ожидается осенью 2021 года.