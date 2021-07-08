Медведчук: Все экспертизы по моему делу были проведены с грубым нарушением законов

Все экспертизы по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были проведены с грубым нарушением законов. Об этом лидер оппозиции заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний» перед Печерским райсудом Киева в четверг, 8 июля.

«Как можно комментировать незаконные действия? Это действия, направленные на политические преследования, незаконные уголовные преследования, как, собственно говоря, и все материалы, которые были изложены два месяца тому назад в подозрении, которые повторяются сейчас в ходатайствах органов прокуратуры, переданных в суд. Вчера по вопросу продления сроков следствия до 11 ноября, сегодня по продлению меры пресечения. То есть, это те материалы, которые незаконно обоснованы на недопустимых доказательствах», — отметил Медведчук.

Он добавил, что фактически вся доказательная база сводится к двум частям.

«Первая часть — это заключение экспертиз, которые проведены незаконным органом, а именно экспертным учреждением системы Службы безопасности Украины, подчиненным Службы безопасности Украины, что, на наш взгляд и на заключение адвокатов, является незаконным. Более того, все экспертизы, которые находятся в материалах дела, проведены с грубым нарушением рекомендаций и инструкций научно-методических, которые утверждены Министерством юстиции Украины, и поэтому они являются в контексте требований Уголовно-процессуального кодекса недопустимыми доказательствами.

А вторая часть заключается в том, что при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами в неустановленном месте в неустановленное время и так далее, и тому подобное — вот все обвинение, которое было предъявлено в материалах подозрения, которые есть сегодня, и которое является ничем иным, как незаконными уголовными преследованиями и политическими репрессиями. Никак иначе все это назвать нельзя», — заявил Виктор Медведчук.

Ранее народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений.

Кроме того, журналист Александр Кальченко обратил внимание на слова нардепа Кузьмина о том, что что наш гарант и его приспешники в лице координационных органов создали «свою параллельную судебную власть», и рассказал, как Зеленский опростоволосился перед всем миром с «пленками Медведчука».

Также Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что «ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей».

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.