Войти
С момента открытия рынка земли продали 322 участка
официально
С момента открытия рынка земли продали 322 участка
Зеленский хочет, чтобы ЕС тоже двигался навстречу Украине
евроинтеграция
Зеленский хочет, чтобы ЕС тоже двигался навстречу Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Медведчук: Все экспертизы по моему делу были проведены с грубым нарушением законов

320
Медведчук: Все экспертизы по моему делу были проведены с грубым нарушением законов

Все экспертизы по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были проведены с грубым нарушением законов. Об этом лидер оппозиции заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний» перед Печерским райсудом Киева в четверг, 8 июля.

«Как можно комментировать незаконные действия? Это действия, направленные на политические преследования, незаконные уголовные преследования, как, собственно говоря, и все материалы, которые были изложены два месяца тому назад в подозрении, которые повторяются сейчас в ходатайствах органов прокуратуры, переданных в суд. Вчера по вопросу продления сроков следствия до 11 ноября, сегодня по продлению меры пресечения. То есть, это те материалы, которые незаконно обоснованы на недопустимых доказательствах», — отметил Медведчук.

Он добавил, что фактически вся доказательная база сводится к двум частям.

«Первая часть — это заключение экспертиз, которые проведены незаконным органом, а именно экспертным учреждением системы Службы безопасности Украины, подчиненным Службы безопасности Украины, что, на наш взгляд и на заключение адвокатов, является незаконным. Более того, все экспертизы, которые находятся в материалах дела, проведены с грубым нарушением рекомендаций и инструкций научно-методических, которые утверждены Министерством юстиции Украины, и поэтому они являются в контексте требований Уголовно-процессуального кодекса недопустимыми доказательствами.

А вторая часть заключается в том, что при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами в неустановленном месте в неустановленное время и так далее, и тому подобное — вот все обвинение, которое было предъявлено в материалах подозрения, которые есть сегодня, и которое является ничем иным, как незаконными уголовными преследованиями и политическими репрессиями. Никак иначе все это назвать нельзя», — заявил Виктор Медведчук.

Ранее народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений.

Кроме того, журналист Александр Кальченко обратил внимание на слова нардепа Кузьмина о том, что что наш гарант и его приспешники в лице координационных органов создали «свою параллельную судебную власть», и рассказал, как Зеленский опростоволосился перед всем миром с «пленками Медведчука».

Также Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, согласно изменениям в УПК Украины, принятым в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 № 558-IX, установлено, что «ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей».

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.

Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 июля 2021
Среда, 7 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016