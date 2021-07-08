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Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

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Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио японский министр Тамаё Марукава подтвердила, что соревнования на территории японской столицы пройдут без местных зрителей, сообщает агентство Kyodo. Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа.

Тамаё Марукава объявила, что соревнования на всех объектах в Токио пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. С 12 июля до 22 августа в городе введут режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. По словам министра, вопрос допуска зрителей на соревнования в других префектурах еще согласовывают организаторы Игр и местные власти.

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Ранее источники Kyodo сообщили, что без зрителей пройдут состязания в префектурах Канагава, Чиба и Сайтама. Зрителей допустят в префектурах Мияги, Фукусима, Ибараки и Сидзуока.

Олимпиада-2020
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Четверг, 8 июля 2021
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Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

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политтехнолог, блогер

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Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
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