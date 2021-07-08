Медведчук: Власть натравила национал-радикалов на ОПЗЖ, зафиксировано более 80 нападений

Украинская власть натравила национал-радикалов на членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Всего было зафиксировано более 80 нападений. Об этом во время судебного заседания заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Трансляцию вел телеканал «Перший Незалежний».
С его слов, представители нынешней власти во главе с президентом Владимиром Зеленским придумали план, как влиять на правоохранительную систему для привлечения к ответственности оппозиционных политиков.
«Более того, я хочу вам сказать, ваша честь, уважаемый суд, что соответствующий план предусматривал не только действие непосредственно представителей органов Службы безопасности Украины, он еще предусматривал привлечение национал-радикальных группировок. Перечислены были такие организации, как Национальный корпус Азов, С14 и другие, которые должны были в организованном порядке противодействовать Оппозиционной платформе — За жизнь, ее организациям, как на центральном, так и региональном уровнях по противодействию их деятельности. И реализация этого плана не заставила долго ждать», — сказал Медведчук.
Виктор Медведчук напомнил, что в период 2019 — 2020 годов было более 80 нападений на региональные организации, ячейки, на центральный штаб «Оппозиционной платформы — За жизнь» с сопровождением нападений и причинение телесных повреждений, поджогов, использования файеров, нарушений других норм, которые связаны с жизнью и здоровьем людей.
«Все эти факты зафиксированы и по каждому из них поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы. К сожалению, хочу отметить, что ни одного из них противоправных действий со стороны национал-радикальных группировок не было расследования, и никто до сих пор не понес ответственности, за исключение Харькова, где сейчас рассматривается уголовное дело в отношении нападения на автобус наших активистов, где были преступные действия тяжелого характера по отношению к наших сторонников и членов партии», — отметил он.
Ранее Медведчук заявил, что борьба государства с партией «Оппозиционная платформой — За жизнь» и ее руководством началась сразу же после того, как президент Владимир Зеленский вступил в свою должность.
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