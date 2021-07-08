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Медведчук: Власть натравила национал-радикалов на ОПЗЖ, зафиксировано более 80 нападений

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Медведчук: Власть натравила национал-радикалов на ОПЗЖ, зафиксировано более 80 нападений

Украинская власть натравила национал-радикалов на членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Всего было зафиксировано более 80 нападений. Об этом во время судебного заседания заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Трансляцию вел телеканал «Перший Незалежний».

С его слов, представители нынешней власти во главе с президентом Владимиром Зеленским придумали план, как влиять на правоохранительную систему для привлечения к ответственности оппозиционных политиков.

«Более того, я хочу вам сказать, ваша честь, уважаемый суд, что соответствующий план предусматривал не только действие непосредственно представителей органов Службы безопасности Украины, он еще предусматривал привлечение национал-радикальных группировок. Перечислены были такие организации, как Национальный корпус Азов, С14 и другие, которые должны были в организованном порядке противодействовать Оппозиционной платформе — За жизнь, ее организациям, как на центральном, так и региональном уровнях по противодействию их деятельности. И реализация этого плана не заставила долго ждать», — сказал Медведчук.

Виктор Медведчук напомнил, что в период 2019 — 2020 годов было более 80 нападений на региональные организации, ячейки, на центральный штаб «Оппозиционной платформы — За жизнь» с сопровождением нападений и причинение телесных повреждений, поджогов, использования файеров, нарушений других норм, которые связаны с жизнью и здоровьем людей.

«Все эти факты зафиксированы и по каждому из них поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы. К сожалению, хочу отметить, что ни одного из них противоправных действий со стороны национал-радикальных группировок не было расследования, и никто до сих пор не понес ответственности, за исключение Харькова, где сейчас рассматривается уголовное дело в отношении нападения на автобус наших активистов, где были преступные действия тяжелого характера по отношению к наших сторонников и членов партии», — отметил он.

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Ранее Медведчук заявил, что борьба государства с партией «Оппозиционная платформой — За жизнь» и ее руководством началась сразу же после того, как президент Владимир Зеленский вступил в свою должность.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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Четверг, 8 июля 2021
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Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
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