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Из-за безграмотного перевода на украинский язык прокуратура просит продлить Медведчуку срок домашнего ареста на три дня, - Кузьмин

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Из-за безграмотного перевода на украинский язык прокуратура просит продлить Медведчуку срок домашнего ареста на три дня, - Кузьмин

Украинизаторы доукраинизировались: в результате неправильного перевода с русского на украинский суд сможет продлить Медведчуку круглосуточный домашний арест только на 3 дня.

Об этом написал народный депутат Украины Ренат Кузьмин.

«В результате бездарного использования прокурорами ГПУ державної мови Печерский суд Киева сегодня будет вынужден отменить Медведчуку круглосуточный домашний арест или продлить его только на три дня. Как выяснилось в судебном заседании, прокуроры в своём письменном ходатайстве вместо того, чтобы просить суд продлить круглосуточный домашний арест ещё „на два месяца“, попросили суд продлить его „до двух месяцев“. А, учитывая, что круглосуточный домашний арест ранее был установлен не на два месяца, а на 58 дней, то требование продлить его „до двух месяцев“, т. е. на 3 дня, выглядит по меньшей мере смешным. Скорее всего, русскоязычные прокуроры составили ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста на родном для них русском языке, использовав словосочетание „на два месяца“, а Гугл-переводчик перевёл его для них на украинский как „до двох місяців“. Такая ошибка полностью уничтожила все доводы и аргументы прокуратуры о необходимости продлении круглосуточного домашнего ареста. Продлить Медведчуку круглосуточный арест на 3 дня, это признать полную профессиональную непригодность не только прокуроров, но и всей украинской власти. Именно этим, а не чем-то иным, объясняется то, что судья Вовк спешно закрыл заседание и перенёс вынесение решения на завтра на 8.30. Ну не может же он продлить срок на 3 дня, ведь ему нужно спасать от позора и ГПУ, и ГБР, и Офис Президента, фактически сохранить им лицо.

Этот языковой и процессуальный трэш — результаты преступной политики насильственной украинизации и тотального запрета русского языка, проводимой в Украине действующим антинародным режимом. Тут, как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет...», — написал депутат.

Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук
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Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
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