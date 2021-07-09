В Украине за день сделали рекордные 109 тысяч прививок от Covid-19

Наибольшее количество с начала кампании вакцинации привито в Украине за минувшие сутки — 109 160 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«В Украине новый рекорд прививок в сутки! 109 160 человек вакцинировано против COVID-19 8 июля 2021. Одну дозу получили 44 816 человек полностью иммунизированы — 64 344 человек», — сообщил Минздрав в Telegram-канале в пятницу утром.

В течение суток работали 724 мобильные бригады, 1 525 пунктов прививки и 35 центров вакцинации.

По состоянию на 8 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

С начала прививочной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу — 2 223 406 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 082 602 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 306 008 прививок.