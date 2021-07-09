Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Медведчука оставили под домашним арестом до 7 сентября. Ему запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи.

Также нардеп обязан:

прибывать в орган досудебного расследования, суд или прокуратуру по каждому требованию;

не выезжать из города Киева и области без разрешения прокурора или суда;

воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями;

сдать паспорта для выезда за границу.

Решение суда могут обжаловать в течение пяти дней.

Нардепа подозревают в:

покушении на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передаче российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинской деятельности (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ).

Напомним, 13 мая суд избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного ареста. На следующий день политику одели электронный браслет.

В прокуратуре также отмечали, что в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.