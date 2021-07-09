При обрушении жилого дома во Флориде погибло до 140 человек

Власти американского штата Флорида допускают, что число жертв обрушения жилого дома в городе Серфсайд может достичь 140. Об этом заявила в четверг глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в эфире телеканала CNN.
Она отметила, что власти все еще уточняют, сколько именно людей находилось в здании. На вопрос о том, возможно ли, что число жертв в итоге достигнет 140, Кава ответила: «Да, такое может быть. Это очень трагично».
Ранее в этот же день глава округа заявила на пресс-конференции, что спасатели обнаружили тела еще четверых погибших. По ее словам, подтверждена гибель 64 человек. Глава округа добавила, что судьба 76 человек остается неизвестной.
В эфире CNN Кава также констатировала, что специалисты уже не надеются извлечь из-под завалов живых людей.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.
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