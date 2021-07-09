Глава Госпродпотребслужбы пообещала отменить штрафе 326 млн грн «Новой Поште»

Государственная потребительская служба отменит наложенные на группу компаний «Нова Пошта» многомиллионные штрафы, наложенные сотрудниками Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
«Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он неадекватный», — написала на своей странице в Facebook глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Напомним, ранеее главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило на «Новую пошту» два штрафа на общую сумму 325,85 млн грн. Компания подала в суд, направила жалобу в Госпродпотребслужбу, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.
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